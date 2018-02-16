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Зрители "Дома-2" уверены, что у Елены Хроминой весьма "мутное" прошлое

Накануне выяснилось, что участница телешоу "Дом-2" Марго Овсянникова в прошлом всё-таки имела отношение к эскорт-услугам. Девушка прошла тест на детекторе лжи, и правда оказалась шокирующей.

Заставил девушку пройти тест её теперь уже бывший возлюбленный Саймон Морданшин. Узнав подробности личной жизни Марго, парень незамедлительно распрощался с ней, чем расстроил фанатов. Тем не менее есть те, кто радуется расставанию пары, например, Елена Хромина, являющаяся врагом Овсянниковой.

Зрители "Дома-2" уверены, что у Елены Хроминой весьма "мутное" прошлое

Зрители телепроекта, многие из которых очень не любят Хромину, стараются поставить на место её, чтобы слишком не радовалась провалу Овсянниковой. По мнению фанатов "Дома-2", поведение Елены в периметре, а также тот факт, что родители отказались от неё, наводит на определённые мысли о том, что в её прошлом предостаточно щекотливых эпизодов, да таких, что даже Марго окажется в итоге святой со всеми своими "грехами".

Хромину предостерегают: чем больше она будет хвалиться, говоря о том, какая хорошая и замечательная, тем скорее найдутся люди, которые обнародуют о ней нежелательную информацию. И тогда Саймон Морданшин сильно пожалеет, что принял решение связаться с Еленой.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:48
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