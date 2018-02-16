Зрители "Дома-2" уверены, что у Елены Хроминой весьма "мутное" прошлое

Заставил девушку пройти тест её теперь уже бывший возлюбленный Саймон Морданшин. Узнав подробности личной жизни Марго, парень незамедлительно распрощался с ней, чем расстроил фанатов. Тем не менее есть те, кто радуется расставанию пары, например, Елена Хромина, являющаяся врагом Овсянниковой.Зрители телепроекта, многие из которых очень не любят Хромину, стараются поставить на место её, чтобы слишком не радовалась провалу Овсянниковой. По мнению фанатов "Дома-2", поведение Елены в периметре, а также тот факт, что родители отказались от неё, наводит на определённые мысли о том, что в её прошлом предостаточно щекотливых эпизодов, да таких, что даже Марго окажется в итоге святой со всеми своими "грехами".Хромину предостерегают: чем больше она будет хвалиться, говоря о том, какая хорошая и замечательная, тем скорее найдутся люди, которые обнародуют о ней нежелательную информацию. И тогда Саймон Морданшин сильно пожалеет, что принял решение связаться с Еленой.