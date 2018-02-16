Минпромторг: В 2019 году будут введены продовольственные карточек для малоимущих

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли сообщил в рамках инвестиционного форума в Сочи, что его ведомство подготовило программу помощи нищему населению России. Ранее Владимир Путин сообщил, что количество малоимущих достигло за последние годы 20 млн человек, при этом количество безработных превысило 5 млн человек.По замыслам ведомства объем продовольственной помощи не превысит 10 тыс. рублей в год. По словам экспертов это поможет людям не умереть с голоду, получить необходимый минимум калорий. Россияне будут получать эту помощь по электронным талонам (карточкам), потому никаких очередей в продуктовых магазинов не будет. Одновременно на форуме было сообщено, что российское правительство в прошедшем году увеличило свои вложения в гособлигации США на 16 млрд, увеличив общее вложение в экономику этой страны до суммы в 102 млрд.