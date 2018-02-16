АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Минпромторг: В 2019 году будут введены продовольственные карточек для малоимущих

Глава Минпрома в Сочи на форуме сообщил, что через год его ведомство планирует ввести продкарточки. Это будут электронные карточки для малоимущих, которые позволят получить продукты российского производства.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли сообщил в рамках инвестиционного форума в Сочи, что его ведомство подготовило программу помощи нищему населению России. Ранее Владимир Путин сообщил, что количество малоимущих достигло за последние годы 20 млн человек, при этом количество безработных превысило 5 млн человек.

Минпромторг: В 2019 году будут введены продовольственные карточек для малоимущих


По замыслам ведомства объем продовольственной помощи не превысит 10 тыс. рублей в год. По словам экспертов это поможет людям не умереть с голоду, получить необходимый минимум калорий. Россияне будут получать эту помощь по электронным талонам (карточкам), потому никаких очередей в продуктовых магазинов не будет. Одновременно на форуме было сообщено, что российское правительство в прошедшем году увеличило свои вложения в гособлигации США на 16 млрд, увеличив общее вложение в экономику этой страны до суммы в 102 млрд.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:20
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости