Дмитрий Тарасов так и не помог команде в победе над французами

«Тарасик с новой дыркой на трусах от усердия на лавочке проелозил», «А стоит этому индюку выйти на поле- проигрывают», «Локомотив победил, но причем тут ты?», - язвят злопыхатели в Сети.

Московский «Локомотив» во Франции на Лазурном берегу одержал волевую победу над местной «Ниццей» со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2.Надо сказать, что экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов снова не только не появился на поле в основном составе, но и не был выпущен тренером Юрием Семиным также и в качестве запасного.По всей вероятности, руководство клуба не видит, что спортсмен способен усилить игру или хотя бы более-менее равноценно заменить уставшего игрока.Стоит отметить, что хейтеры экс-супруга знаменитой телеведущей абсолютно солидарны с мнением тренерского штаба «железнодорожников». Некоторые из них атаковали микроблог Тарасова множественными комментариями.