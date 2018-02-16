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Дмитрий Тарасов так и не помог команде в победе над французами

Накануне состоялись матчи 1/16 финала Лиги Европы по футболу.

Московский «Локомотив» во Франции на Лазурном берегу одержал волевую победу над местной «Ниццей» со счетом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2.

Дмитрий Тарасов так и не помог команде в победе над французами

Надо сказать, что экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов снова не только не появился на поле в основном составе, но и не был выпущен тренером Юрием Семиным также и в качестве запасного.

По всей вероятности, руководство клуба не видит, что спортсмен способен усилить игру или хотя бы более-менее равноценно заменить уставшего игрока.

Дмитрий Тарасов так и не помог команде в победе над французами

Стоит отметить, что хейтеры экс-супруга знаменитой телеведущей абсолютно солидарны с мнением тренерского штаба «железнодорожников». Некоторые из них атаковали микроблог Тарасова множественными комментариями.

«Тарасик с новой дыркой на трусах от усердия на лавочке проелозил», «А стоит этому индюку выйти на поле- проигрывают», «Локомотив победил, но причем тут ты?», - язвят злопыхатели в Сети.


dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:36
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