Компания Subaru объявила стоимость нового Ascent

Кроссовер Subaru Ascent появится в продаже на североамериканском рынке летом нынешнего года по цене от 31 995 долларов. За эту стоимость покупателям предлагается автомобиль оснащённый турбомотором объёмом 2,4 литра мощностью 260 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с вариатором CVT и системой полного привода.В оснащение базовой комплектации Subaru Ascent входит система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы движения и ряд других опций.Стоимость кроссовера в комплектации Limited составит 38 995 долларов, а цена «топовой модификации стартует от 44 695 долларов.