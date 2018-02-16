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Компания Subaru объявила стоимость нового Ascent

В компании Subaru к выходу на рынок готовят новый кроссовер Ascent, рассчитанные на 8 посадочных мест. Отмечается, что новинка является преемником флагманской модели Tribeca, которую сняли с производства 2014 года.

Компания Subaru объявила стоимость нового Ascent


Кроссовер Subaru Ascent появится в продаже на североамериканском рынке летом нынешнего года по цене от 31 995 долларов. За эту стоимость покупателям предлагается автомобиль оснащённый турбомотором объёмом 2,4 литра мощностью 260 лошадиных сил. Работает агрегат на пару с вариатором CVT и системой полного привода.

В оснащение базовой комплектации Subaru Ascent входит система предотвращения столкновений, адаптивный круиз-контроль и система удержания полосы движения и ряд других опций.

Стоимость кроссовера в комплектации Limited составит 38 995 долларов, а цена «топовой модификации стартует от 44 695 долларов.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 12:00
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