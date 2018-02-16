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Росстат: За месяц промпроизводство в России упало на 20%

Кризис в промышленности в январе проявился в падении на 3%, достигнув максимума по итогам предыдущего года. Об этом сообщил Росстат в своем отчете по работе этой отрасли экономики.

Последние месяцы 2017 года Росстат постоянно сообщал о падении промпроизводства на 1-2%. Однако в прошедшем январе этот темп падения существенно увеличился, достигнув рекордных 20,3% или почти 3% в исчислении за прошедший год. Ранее сообщалось, что в этой отрасли экономики наблюдаются кризисные явления.

Например, по итогам 2017 года был зафиксирован 30% рост импорта товаров промышленности из Европы и других стран, где уделяется внимание производству товаров для населения. В своем выступлении Владимир Путин назвал такое положение в отрасли "неудовлетворительным", однако до настоящего времени кризис усиливается, считают экономисты.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:10
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