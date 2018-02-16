Зрители считают, что нормальные и обычные на «Дом-2» не приживаются

По мнению зрителей, нормальные участники теперь на телестройке не задерживаются и если одним не позволяют задерживаться и даже отрабатывать деньги за время, приведенное на Сейшелах, то другие сами уходят за Периметр.Яркий пример Светлана Силаева, которую даже не оставили в качестве «мяса для голосования».Одни девушки блюдут свою репутацию и не желают вставать в ряд с «жрицами любви», другие наоборот считают, что их бурное прошлое поможет укрепить позиции на проекте и в будущем стать новыми Рапунцелями. Так Дарья Титомир пытается доказать Андрею Денисову, что он не прав, не желая связываться с девушкой с сомнительным прошлым.Зрители сетуют, что участниц для «Дом-2» ищут уже через объявления, обещая после съемок засчитать им кастинг на проект. Вероятно, контингент ночных клубов и мастериц шеста уже иссяк, а нормальные не приживаются.