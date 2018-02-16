Kia представила хэтчбек Ceed нового поколения

Новый хэтчбек KIA Ceed станет первой моделью бренда, построенной на платформе K2, которая отличается повышенной прочностью. При этом шасси автомобиля на 25 кг легче, чем платформа J2 предыдущей генерации. Подвеска автомобиля сохранит прежнюю компоновку.В моторную линейку нового KIA Ceed войдут 3-цилиндровый 1,0-литровый двигатель производительностью 120 лошадиных сил и турбированный агрегат объёмом 1,4 литра, генерирующий 140 «лошадей». Также будут предложены дизельные силовые агрегаты производительностью 115 и 136 лошадиных сил.В оснащение хэтчбека войдёт иная мультимедийная система диагональю 5,7 или 8 дюймов, беспроводная зарядка для гаджетов и обогрев лобового стекла.