Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram архивным видео своего выступления

Поклонники Максима Фадеева привыкли к тому, что музыкант имеет крупное телосложение. Он и сам признается, что покинул сцену ввиду того, что считал себя слишком большим. Но таким он был не всегда. В начале своей музыкальной карьеры, почти 30 лет назад, продюсер явил себя зрителю стройным и привлекательным парнем.Недавно Фадеев разместил в Instagram видео, которое вызвало у подписчиков волну положительных эмоций. Музыкант отметил, что был приобщен к творчеству с самого детства. Его отец занимал должность завуча в музыкальном училище и своего сына приобщал к прекрасному.За короткий период времени видеоролик набрал более 30 тысяч отметок «Мне нравится». Восторженные поклонники оставили в комментариях массу одобрительных отзывов, отметив, что не сразу узнали продюсера на видеокадрах.