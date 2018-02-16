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Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram архивным видео своего выступления

Известный музыкант Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram редким архивным видеороликом. На кадрах почти 30-летней давности он предстал совсем еще юношей, исполнявшим композицию группы А’Studio «Джулия». Фанаты не сразу узнали в нем знаменитого продюсера.

Максим Фадеев поделился с подписчиками в Instagram архивным видео своего выступления


Поклонники Максима Фадеева привыкли к тому, что музыкант имеет крупное телосложение. Он и сам признается, что покинул сцену ввиду того, что считал себя слишком большим. Но таким он был не всегда. В начале своей музыкальной карьеры, почти 30 лет назад, продюсер явил себя зрителю стройным и привлекательным парнем.

Недавно Фадеев разместил в Instagram видео, которое вызвало у подписчиков волну положительных эмоций. Музыкант отметил, что был приобщен к творчеству с самого детства. Его отец занимал должность завуча в музыкальном училище и своего сына приобщал к прекрасному.

За короткий период времени видеоролик набрал более 30 тысяч отметок «Мне нравится». Восторженные поклонники оставили в комментариях массу одобрительных отзывов, отметив, что не сразу узнали продюсера на видеокадрах.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 11:30
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