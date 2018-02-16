Муж Ксении Бородиной продолжает филологические игры от Теоны
Супруг звездной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров невероятно любит свою дочь Теона. Это он показывает каждый день в своих публикациях Инстаграма.
Видно, как папа любит возиться со своей дочуркой, постоянно играет с ней, беседует и всячески развивает.
В последнее время он часто стал выкладывать посты, где просит своих многочисленных подписчиков перевести то или иное слово от малышки. Вот и теперь Курбан предложил поиграть и перевести очередное словечко с детского языка.
Как всегда, вариантов было много. Кто-то отметил, что это «собачка», кто-то сказал, что это слово «бабочка». Но ближе всего, наверное, были те, кто подумал, что это слово «на бочок». Тем более, что на фотографии девочка укладывает спать своих куколок.
Видно, как папа любит возиться со своей дочуркой, постоянно играет с ней, беседует и всячески развивает.
В последнее время он часто стал выкладывать посты, где просит своих многочисленных подписчиков перевести то или иное слово от малышки. Вот и теперь Курбан предложил поиграть и перевести очередное словечко с детского языка.
«Поиграем? Что означает слово «бабачёк» на Теонином языке? Победит тот кто первым напишет правильный ответ в комментариях. Фото победителя я выставлю у себя в stories. *Правильный ответ напишу завтра под этим фото», - подписывает снимок с дочерью Омаров.
Как всегда, вариантов было много. Кто-то отметил, что это «собачка», кто-то сказал, что это слово «бабочка». Но ближе всего, наверное, были те, кто подумал, что это слово «на бочок». Тем более, что на фотографии девочка укладывает спать своих куколок.