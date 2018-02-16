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Муж Ксении Бородиной продолжает филологические игры от Теоны

Супруг звездной ведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров невероятно любит свою дочь Теона. Это он показывает каждый день в своих публикациях Инстаграма.

Видно, как папа любит возиться со своей дочуркой, постоянно играет с ней, беседует и всячески развивает.

Муж Ксении Бородиной продолжает филологические игры от Теоны

В последнее время он часто стал выкладывать посты, где просит своих многочисленных подписчиков перевести то или иное слово от малышки. Вот и теперь Курбан предложил поиграть и перевести очередное словечко с детского языка.

«Поиграем? Что означает слово «бабачёк» на Теонином языке? Победит тот кто первым напишет правильный ответ в комментариях. Фото победителя я выставлю у себя в stories. *Правильный ответ напишу завтра под этим фото», - подписывает снимок с дочерью Омаров.

Как всегда, вариантов было много. Кто-то отметил, что это «собачка», кто-то сказал, что это слово «бабочка». Но ближе всего, наверное, были те, кто подумал, что это слово «на бочок». Тем более, что на фотографии девочка укладывает спать своих куколок.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:43
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