Ольга Бузова своим творчеством очаровала Курск

"Курск, спасибо, что пели сегодня хором со мной... У меня самый лучший и благодарный зритель. Это правда! Вы - мои люди, и за вас я всегда горой", - пишет в микроблоге Бузова и сообщает, что ближайшие концерты у неё в Воронеже и Белгороде.

Надо отметить, что в средней полосе России звезду давно ждали и концерты начинают собирать аншлаги. Сегодня заполночь Ольга выложила у себя в Инстаграме небольшое видео, где показала, какое яркое шоу она устроила в Курске.Концерты пройдут в начале следующей недели.Кстати, хейтеры уже отметили, что на концерте присутствовали одни малолетки или школьники. Антифанаты уже позлорадствовали, что серьёзный и понимающий зритель на Бузову не пойдёт.