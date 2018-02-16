Внедорожник Chevrolet Tahoe дебютировал на российском рынке

Рестайлинговый Chevrolet Tahoe отличается увеличенной передней оптикой, решёткой радиатора с хромированными акцентами и противотуманными осветителями, которые переместились на бампер.На российском рынке внедорожник Chevrolet Tahoe будет доступен с атмосферным двигателем V8 объёмом 6,2 литра производительностью 426 лошадиных сил. Обновлённый внедорожник комплектуется новой автоматической трансмиссией на 8 диапазонов.Для россиян автомобиль Chevrolet Tahoe 2018 года будет доступен в семи- и восьмиместном варианте. В оснащение внедорожника входит цифровая приборная панель, современная мультимедийная система с проекционным дисплеем, электропривод сидений и DVD-плеер для пассажиров заднего ряда.