АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

В Россию привезли "живые" кроссоверы Lamborghini Urus

До России добрался кроссовер Lamborghini Urus, накануне в Москве состоялась премьера нового автомобиля, который в продажу пока не поступил. Как уже сообщалось ранее автомобиль Lamborghini Urus построен на шасси MLB Evo.

В Россию привезли "живые" кроссоверы Lamborghini Urus


В качестве силового агрегата кроссовера Lamborghini Urus выступает двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами объёмом 4,0 литра мощностью 650 лошадиных сил. Силовой агрегат комплектуется автоматической трансмиссией на 8 диапазонов. До первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 3,6 секунды, развивая максимальную скорость 305 км/час.

Стоимость Lamborghini Urus на российском рынке стартует от 15 200 000 рублей. Отмечается, что на 2018 год для России было выделено всего 50 экземпляров кроссоверов и они уже все распроданы. Как стало известно в 2019 году россиянам будет выделено больше автомобилей.

Как сообщает «Автостат», по итогам 2017 года продажи автомобилей бренда Lamborghini выросли на 24 процента. Впервые по продажам на российском рынке Lamborghini превзошёл своего конкурента Ferrari.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости