В Россию привезли "живые" кроссоверы Lamborghini Urus

В качестве силового агрегата кроссовера Lamborghini Urus выступает двигатель V8 с двумя турбокомпрессорами объёмом 4,0 литра мощностью 650 лошадиных сил. Силовой агрегат комплектуется автоматической трансмиссией на 8 диапазонов. До первой «сотни» автомобиль набирает разгон за 3,6 секунды, развивая максимальную скорость 305 км/час.Стоимость Lamborghini Urus на российском рынке стартует от 15 200 000 рублей. Отмечается, что на 2018 год для России было выделено всего 50 экземпляров кроссоверов и они уже все распроданы. Как стало известно в 2019 году россиянам будет выделено больше автомобилей.Как сообщает «Автостат», по итогам 2017 года продажи автомобилей бренда Lamborghini выросли на 24 процента. Впервые по продажам на российском рынке Lamborghini превзошёл своего конкурента Ferrari.