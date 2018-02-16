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Samsung будет выпускать девайсы с датчиком для измерения кровяного давления

Стало известно, что южнокорейская компания Samsung стала обладателем патента на технологию, согласно которой в устройстве устанавливается датчик для измерения кровяного давления. Отмечается, что эти датчики будут чем-то схожи с теми, которые используются для измерения частоты сердечных сокращений.

Samsung будет выпускать девайсы с датчиком для измерения кровяного давления


Стоит отметить, что на сегодняшний день установка различных миниатюрных сенсоров для измерения параметров здоровья человека обрела популярность. Таким образом, уже сейчас трекеры активности человека или же датчики измерения ЧСС не являются каким-то новшеством.
Интересно, что некоторые компании ведут разработку проектов, согласно которым с помощью своих девайсов человек сможет провести себе быстрый анализ крови для определения уровня сахара в крови или же сделать кардиограмму.

Что касается устройства Samsung, то оно называется Gear X, но пока что нельзя говорить об окончательном варианте названия.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:40
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