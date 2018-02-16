Появились первые подробности дизайна смартфона LeEco Le X

Так видно, что аппарат оснащен полноразмерным экраном с небольшими рамками в нижней и верхней части передней панели. Вся оболочка, защищающая внутренности девайса, выполнена из металлического материала. Эксперты ожидают, что смартфон получит дактилоскопический сканер, который будет встроен прямо в дисплей. Помимо этого видно, что на задней части корпуса имеется два сенсора основной камеры. Не исключается наличие двойной фронтальной камеры с улучшенным функционалом для селфи.В основе аппаратной архитектуры должен оказаться процессор Snapdragon 845, но на данный момент подтверждений этому еще нет. Вполне возможно, что в LeEco Le X будет встроена опция жестового управления как во флагмане Phone X.Соответственно никаких данных касательно цены и других технических параметров по этому девайсу пока что нет.