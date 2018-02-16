Появились первые подробности дизайна смартфона LeEco Le X
В китайской социальной сети Weibo были опубликованы снимки изображения смартфона LeEco Le X. Таким образом, еще до официального анонса устройства пользователи могут сделать выводы об том устройстве.
Так видно, что аппарат оснащен полноразмерным экраном с небольшими рамками в нижней и верхней части передней панели. Вся оболочка, защищающая внутренности девайса, выполнена из металлического материала. Эксперты ожидают, что смартфон получит дактилоскопический сканер, который будет встроен прямо в дисплей. Помимо этого видно, что на задней части корпуса имеется два сенсора основной камеры. Не исключается наличие двойной фронтальной камеры с улучшенным функционалом для селфи.
В основе аппаратной архитектуры должен оказаться процессор Snapdragon 845, но на данный момент подтверждений этому еще нет. Вполне возможно, что в LeEco Le X будет встроена опция жестового управления как во флагмане Phone X.
Соответственно никаких данных касательно цены и других технических параметров по этому девайсу пока что нет.
Так видно, что аппарат оснащен полноразмерным экраном с небольшими рамками в нижней и верхней части передней панели. Вся оболочка, защищающая внутренности девайса, выполнена из металлического материала. Эксперты ожидают, что смартфон получит дактилоскопический сканер, который будет встроен прямо в дисплей. Помимо этого видно, что на задней части корпуса имеется два сенсора основной камеры. Не исключается наличие двойной фронтальной камеры с улучшенным функционалом для селфи.
В основе аппаратной архитектуры должен оказаться процессор Snapdragon 845, но на данный момент подтверждений этому еще нет. Вполне возможно, что в LeEco Le X будет встроена опция жестового управления как во флагмане Phone X.
Соответственно никаких данных касательно цены и других технических параметров по этому девайсу пока что нет.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:30