Алсу заканчивает работу над новой композицией, которую с нетерпением ждут фанаты

Алсу в последнее время очень редко радует своих фанатов новыми песнями. Также артистка предпочитает скрывать подробности своей приватной жизни, и даже фотоснимки на ее страничке бывают крайне редко.А на днях российская артистка опубликовала свежий снимок, на котором ее сфотографировали во время работы над новой композицией. А под фото певица поведала причины своего отсутствия. Алсу попросила не обижаться за это, тем более она готовит что-то новое, что должно всем очень понравиться.Поклонники моментально отреагировали на данную публикацию и стали писать, что с нетерпением будут ждать и, конечно же, никто злиться на нее за перерыв не будет.Стоит напомнить, что Алсу в 2006 году связала себя узами брака с миллионером Яном Абрамовым. Осенью 2006 года у певицы появился на свет первый ребенок - дочь Сафина, весной 2008 – дочка Миккела, а в 2016 году исполнительница подарила своему супругу наследника.Алсу – ребенок крупного предпринимателя, но благодаря скромности, трудолюбию и таланту из нее получилась настоящая личность, а не просто ребенок богатенького папы.