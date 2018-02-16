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Алсу заканчивает работу над новой композицией, которую с нетерпением ждут фанаты

Исполнительница Алсу в скором времени порадует своих поклонников новой композицией, над которой заканчивает работать.

Алсу заканчивает работу над новой композицией, которую с нетерпением ждут фанаты


Алсу в последнее время очень редко радует своих фанатов новыми песнями. Также артистка предпочитает скрывать подробности своей приватной жизни, и даже фотоснимки на ее страничке бывают крайне редко.

А на днях российская артистка опубликовала свежий снимок, на котором ее сфотографировали во время работы над новой композицией. А под фото певица поведала причины своего отсутствия. Алсу попросила не обижаться за это, тем более она готовит что-то новое, что должно всем очень понравиться.

Поклонники моментально отреагировали на данную публикацию и стали писать, что с нетерпением будут ждать и, конечно же, никто злиться на нее за перерыв не будет.

Стоит напомнить, что Алсу в 2006 году связала себя узами брака с миллионером Яном Абрамовым. Осенью 2006 года у певицы появился на свет первый ребенок - дочь Сафина, весной 2008 – дочка Миккела, а в 2016 году исполнительница подарила своему супругу наследника.

Алсу – ребенок крупного предпринимателя, но благодаря скромности, трудолюбию и таланту из нее получилась настоящая личность, а не просто ребенок богатенького папы.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 07:35
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