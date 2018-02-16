В Сети появился первый рендер защищенного смартфона Ulefone Armor X

Аппарат отлично подойдет для тех, в чьей жизни очень много активности и экстрима. Исходя из предоставленного изображения, можно отметить, что устройство Ulefone Armor X получит классический для защищенного смартфона дизайн, при этом с некоторыми современными улучшениями. Видно, что девайс получит полноразмерный экран с параметром защиты IP68.На задней части корпуса аппарата установлена сдвоенная основная камера, а также прилагающийся к ней модуль вспышки. Помимо этого Ulefone Armor X может получить поддержку технологии беспроводной зарядки. В целом, девайс смотрится очень стильно, несмотря на то, что он имеет специфический корпус.Согласно неофициальной информации, официальный анонс смартфона стоит ожидать на MWC 2018.