Компания Intel предлагает $250 тыс. за поиск уязвимостей типа Meltdown и Spectre

Отмечается, что теперь заниматься поиском недочетов в работе продуктов компании Intel может каждый. Если человек сможет найти обычную проблему, то ему предложат награду в виде одноразовой выплаты в размере 100 тысяч долларов. Если юзер сможет обнаружить уязвимость подобную Meltdown и Spectre, то за это компания выплатить ему 250 тысяч долларов.Отмечается, что повышение денежного приза зависит от сложности демонстрации проблемы, поскольку в случае с Meltdown и Spectre, показать их довольно проблематично. Подобная акция действительна до 31 декабря текущего года включительно.Также известно, что в Intel намерены выпустить в этом году специальные чипы для защиты от подобного рода проблем.