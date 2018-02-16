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Компания Intel предлагает $250 тыс. за поиск уязвимостей типа Meltdown и Spectre

Представители компании Intel повысили вознаграждение за обнаружение потенциально опасных уязвимостей типа Meltdown и Spectre. Таким образом, каждый, кто сможет найти что-то подобное, получит 250 тысяч долларов.

Компания Intel предлагает $250 тыс. за поиск уязвимостей типа Meltdown и Spectre


Отмечается, что теперь заниматься поиском недочетов в работе продуктов компании Intel может каждый. Если человек сможет найти обычную проблему, то ему предложат награду в виде одноразовой выплаты в размере 100 тысяч долларов. Если юзер сможет обнаружить уязвимость подобную Meltdown и Spectre, то за это компания выплатить ему 250 тысяч долларов.

Отмечается, что повышение денежного приза зависит от сложности демонстрации проблемы, поскольку в случае с Meltdown и Spectre, показать их довольно проблематично. Подобная акция действительна до 31 декабря текущего года включительно.

Также известно, что в Intel намерены выпустить в этом году специальные чипы для защиты от подобного рода проблем.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:50
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