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Саймону Марданшину стыдно за нападение на Марго Овсянникову

Участник "Дома-2" Саймон Марданшин, который недавно набросился на Марго Овсянникову, признался, что ему очень стыдно за свой поступок.

Как известно, Марданшин и Овсянникова на днях снова встретились. Это случилось на "Острове любви" после детектора лжи, который прошла последняя. При этом стало известно, что блондинка правда занималась эскортом, в связи с чем Саймон решил бросить её окончательно. Когда экс-возлюбленные увиделись опять, загорелый здоровяк швырнул белокурую красотку на песок, заявив, что "больше не собирается это терпеть". Потом на место инцидента подбежали другие участники проекта, одному из которых Марданшин чуть не сломал шею, повиснув на ней.

Саймону Марданшину стыдно за нападение на Марго Овсянникову

Саймон, конечно, извинился за свой проступок, однако потом всё равно напомнил о том, почему расстался с Марго, назвав её обманщицей, занимавшейся "волшебством" с огромным количеством мужчин. Кроме того, молодой человек подчеркнул, что не будет возобновлять отношения с Марго, добавив, что это Господь отвёл его от неё.

К слову, многие подписчики не сомневаются, что именно Овсянникову Господь отвёл от опасности, поскольку в случае продолжения романа с импульсивным силачом всё могло бы быть намного хуже.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:30
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