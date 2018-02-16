Кинокритик составил рейтинг лучших актрис всех времен
В издании The Guardian была опубликована статья кинокритика Питера Брэдшоу, который предложил свой рейтинг самых лучших актрис за всю историю кинематографа. Таким образом, было представлено список из пяти женщин, которые участвовали в номинации «Лучшая актриса» в премии «Оскар».
Первое место было отдано Мэрил Стрип. Напомним, что она является двукратным обладателем премии Американской киноакадемии. В качестве лучшей ее роли специалист отметил фильм «Выбор Софи». Вместе с ней в рейтинге оказались такие актрисы как Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).
Интересно, что подписчики газеты The Guardian считают, что первое место следовало отдать актрисе Фрэнсис Макдорманд. Ранее женщина получила премию «Оскар» за свою роль в картине «Фарго».
Первое место было отдано Мэрил Стрип. Напомним, что она является двукратным обладателем премии Американской киноакадемии. В качестве лучшей ее роли специалист отметил фильм «Выбор Софи». Вместе с ней в рейтинге оказались такие актрисы как Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).
Интересно, что подписчики газеты The Guardian считают, что первое место следовало отдать актрисе Фрэнсис Макдорманд. Ранее женщина получила премию «Оскар» за свою роль в картине «Фарго».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00