Кинокритик составил рейтинг лучших актрис всех времен

Первое место было отдано Мэрил Стрип. Напомним, что она является двукратным обладателем премии Американской киноакадемии. В качестве лучшей ее роли специалист отметил фильм «Выбор Софи». Вместе с ней в рейтинге оказались такие актрисы как Элизабет Тэйлор («Баттерфилд, 8»), Ингрид Бергман («Газовый свет»), Джоан Фонтейн («Подозрение») и Фрэнсис Макдорманд («Фарго»).Интересно, что подписчики газеты The Guardian считают, что первое место следовало отдать актрисе Фрэнсис Макдорманд. Ранее женщина получила премию «Оскар» за свою роль в картине «Фарго».