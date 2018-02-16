Vulture опубликовал рейтинг лучших фильмов про Олимпийские игры

Также в этом фильме сыграли роли Стив Карелл и Марк Руффало. В картине режиссера Беннетта Миллера речь идет о подготовке борца олимпийской сборной к соревнованиям в Сеуле 1988 года. Работа была номинирована в пяти категориях.«Однажды в сентябре» оказался на втором месте. В основу сюжета легла история о банде «Черный Сентябрь» и спортсменах из Израиля, которых члены группировки взяли в заложники в 1927 году в Мюнхене. На третьей строчке «Олимпия» 1938 года. Картина рассказывает об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году.Также стоит отметить такие ленты как «Скоростной спуск», «Мюнхен», «Огненные колесницы», «Олимпиада в Токио», «Мираж на льду», «Глазами восьми» и прошлогодний фильм «Тоня против всех». В конце рейтинга разместился комедийный проект «Лезвия славы: Звездуны на льду».