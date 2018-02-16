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Vulture опубликовал рейтинг лучших фильмов про Олимпийские игры

Представители Vulture обнародовали рейтинг из 15 лучших фильмов по тематике Олимпийских игр. Таким образом, первое место было отдано киноленте под названием «Охотник на лис» с Ченнингом Татумом в главной роли.

Vulture опубликовал рейтинг лучших фильмов про Олимпийские игры


Также в этом фильме сыграли роли Стив Карелл и Марк Руффало. В картине режиссера Беннетта Миллера речь идет о подготовке борца олимпийской сборной к соревнованиям в Сеуле 1988 года. Работа была номинирована в пяти категориях.

«Однажды в сентябре» оказался на втором месте. В основу сюжета легла история о банде «Черный Сентябрь» и спортсменах из Израиля, которых члены группировки взяли в заложники в 1927 году в Мюнхене. На третьей строчке «Олимпия» 1938 года. Картина рассказывает об Олимпийских играх в Берлине в 1936 году.

Также стоит отметить такие ленты как «Скоростной спуск», «Мюнхен», «Огненные колесницы», «Олимпиада в Токио», «Мираж на льду», «Глазами восьми» и прошлогодний фильм «Тоня против всех». В конце рейтинга разместился комедийный проект «Лезвия славы: Звездуны на льду».
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:50
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