iPhone 7Plus подешевел в России на 40%

Изначально смартфон предлагался за 57 тысяч рублей. Теперь Apple по традиции проводит снижение цены на свой продукт, чтобы привлечь максимальное количество пользователей. В целом другого выхода у производителя нет, поскольку такая политика позволяет вести борьбу за лидерство с компанией Samsung.Стоит напомнить, что iPhone 7Plus предлагается со встроенным фирменным процессором Apple A10 Fusion, который оснащен четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, а на встроенном носителе данных имеется 32 Гб свободного пространства. Также устройство обладает двойной основной камерой 12+12 Мп и фронтальным сенсором на 7 Мп. В качестве программной платформы представлена операционная система iOS 10.