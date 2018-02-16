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iPhone 7Plus подешевел в России на 40%

Представители Hi-Tech Mail.ru провели исследование российского рынка смартфонов и установили, что стоимость устройства iPhone 7Plus с начала его продаж снизилась на 40%. Таким образом, на сегодняшний день телефон продается по цене 35 тысяч рублей.

iPhone 7Plus подешевел в России на 40%


Изначально смартфон предлагался за 57 тысяч рублей. Теперь Apple по традиции проводит снижение цены на свой продукт, чтобы привлечь максимальное количество пользователей. В целом другого выхода у производителя нет, поскольку такая политика позволяет вести борьбу за лидерство с компанией Samsung.

Стоит напомнить, что iPhone 7Plus предлагается со встроенным фирменным процессором Apple A10 Fusion, который оснащен четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, а на встроенном носителе данных имеется 32 Гб свободного пространства. Также устройство обладает двойной основной камерой 12+12 Мп и фронтальным сенсором на 7 Мп. В качестве программной платформы представлена операционная система iOS 10.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30
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