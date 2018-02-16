iPhone 7Plus подешевел в России на 40%
Представители Hi-Tech Mail.ru провели исследование российского рынка смартфонов и установили, что стоимость устройства iPhone 7Plus с начала его продаж снизилась на 40%. Таким образом, на сегодняшний день телефон продается по цене 35 тысяч рублей.
Изначально смартфон предлагался за 57 тысяч рублей. Теперь Apple по традиции проводит снижение цены на свой продукт, чтобы привлечь максимальное количество пользователей. В целом другого выхода у производителя нет, поскольку такая политика позволяет вести борьбу за лидерство с компанией Samsung.
Стоит напомнить, что iPhone 7Plus предлагается со встроенным фирменным процессором Apple A10 Fusion, который оснащен четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, а на встроенном носителе данных имеется 32 Гб свободного пространства. Также устройство обладает двойной основной камерой 12+12 Мп и фронтальным сенсором на 7 Мп. В качестве программной платформы представлена операционная система iOS 10.
Изначально смартфон предлагался за 57 тысяч рублей. Теперь Apple по традиции проводит снижение цены на свой продукт, чтобы привлечь максимальное количество пользователей. В целом другого выхода у производителя нет, поскольку такая политика позволяет вести борьбу за лидерство с компанией Samsung.
Стоит напомнить, что iPhone 7Plus предлагается со встроенным фирменным процессором Apple A10 Fusion, который оснащен четырьмя ядрами. Объем оперативной памяти составляет 3 гигабайта, а на встроенном носителе данных имеется 32 Гб свободного пространства. Также устройство обладает двойной основной камерой 12+12 Мп и фронтальным сенсором на 7 Мп. В качестве программной платформы представлена операционная система iOS 10.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:30