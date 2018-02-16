Sony Pictures отказалась купить права на героев Marvel

Известно, что в списке были Тор, Человек-муравей, Черная пантера, Халк, Железный человек и Человек-паук. Тем не менее, на тот момент студию Sony Pictures волновал лишь Человек-паук, и она отказалась приобрести права на остальных персонажей, которые на сегодняшний день приносят миллионы долларов когда-то бывшей банкротом компании Marvel.В конечном счете, права на Человека-паука перешли к Sony Pictures всего за 10 миллионов долларов, при этом 5% прибыли с прокатов фильмов с этим персонажем должны были идти на счет Marvel. Позже проект Sony зашел в тупик и представители студии обратились за помощью к тем, кто продал им права на персонажа.