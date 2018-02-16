Sony Pictures отказалась купить права на героев Marvel
Как сообщается в статье Wall Street Journal, в 1998 году компания Sony Pictures отказалась приобрести права сразу на всех популярных героев киновселенной Marvel. Отмечается, что на тот момент Айк Перлмутер предлагал покупку супергероев за 25 млн. долларов.
Известно, что в списке были Тор, Человек-муравей, Черная пантера, Халк, Железный человек и Человек-паук. Тем не менее, на тот момент студию Sony Pictures волновал лишь Человек-паук, и она отказалась приобрести права на остальных персонажей, которые на сегодняшний день приносят миллионы долларов когда-то бывшей банкротом компании Marvel.
В конечном счете, права на Человека-паука перешли к Sony Pictures всего за 10 миллионов долларов, при этом 5% прибыли с прокатов фильмов с этим персонажем должны были идти на счет Marvel. Позже проект Sony зашел в тупик и представители студии обратились за помощью к тем, кто продал им права на персонажа.
Известно, что в списке были Тор, Человек-муравей, Черная пантера, Халк, Железный человек и Человек-паук. Тем не менее, на тот момент студию Sony Pictures волновал лишь Человек-паук, и она отказалась приобрести права на остальных персонажей, которые на сегодняшний день приносят миллионы долларов когда-то бывшей банкротом компании Marvel.
В конечном счете, права на Человека-паука перешли к Sony Pictures всего за 10 миллионов долларов, при этом 5% прибыли с прокатов фильмов с этим персонажем должны были идти на счет Marvel. Позже проект Sony зашел в тупик и представители студии обратились за помощью к тем, кто продал им права на персонажа.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:20