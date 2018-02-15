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Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры перерастают свои галактики

Рост крупнейших черных дыр во Вселенной опережает темпы образования звезд в галактиках, где они расположены, согласно двум новым исследованиям, использующим данные из рентгеновской обсерватории NASA Chandra.

Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры перерастают свои галактики


Команда исследователей, возглавляемая Гуан Яном в штате Пенн, подсчитала соотношение скорости роста сверхмассивной черной дыры и скорости роста звезд в ее галактике-хозяине и обнаружила, что она намного выше для более массивных галактик. Для галактик, содержащих около 100 миллиардов звезд солнечной массы, отношение примерно в десять раз выше, чем для галактик, содержащих около 10 миллиардов звезд солнечной массы звезд.

Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры перерастают свои галактики


Используя большие объемы данных Chandra, Hubble и других обсерваторий, Ян и его коллеги изучали скорость роста черных дыр в галактиках на расстояниях от 4,3 до 12,2 млрд. световых года от Земли.

Другая группа ученых, возглавляемая Марком Мезкуа из Института космических наук в Испании, самостоятельно изучила 72 галактики, расположенных в центре кластеров на расстоянии около 3,5 миллиарда световых лет от Земли. Ученые сравнили их свойства в рентгеновских и радиоволнах. Их работа показывает, что массы черных дыр были примерно в десять раз больше масс, оцененных другим методом.

В исследовании Мезкуа использовались рентгеновские данные Chandra и радиоданные Австралийского телескопа Compact Array. Один объект в их образце - большая галактика в центре кластера Геркулес.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:07
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