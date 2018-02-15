Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры перерастают свои галактики

Команда исследователей, возглавляемая Гуан Яном в штате Пенн, подсчитала соотношение скорости роста сверхмассивной черной дыры и скорости роста звезд в ее галактике-хозяине и обнаружила, что она намного выше для более массивных галактик. Для галактик, содержащих около 100 миллиардов звезд солнечной массы, отношение примерно в десять раз выше, чем для галактик, содержащих около 10 миллиардов звезд солнечной массы звезд.Используя большие объемы данных Chandra, Hubble и других обсерваторий, Ян и его коллеги изучали скорость роста черных дыр в галактиках на расстояниях от 4,3 до 12,2 млрд. световых года от Земли.Другая группа ученых, возглавляемая Марком Мезкуа из Института космических наук в Испании, самостоятельно изучила 72 галактики, расположенных в центре кластеров на расстоянии около 3,5 миллиарда световых лет от Земли. Ученые сравнили их свойства в рентгеновских и радиоволнах. Их работа показывает, что массы черных дыр были примерно в десять раз больше масс, оцененных другим методом.В исследовании Мезкуа использовались рентгеновские данные Chandra и радиоданные Австралийского телескопа Compact Array. Один объект в их образце - большая галактика в центре кластера Геркулес.