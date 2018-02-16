АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

ФБР предупредупреждает о возможной опасности от смартфонов Huawei и ZTE

Американскими спецслужбами рекомендуется для гражданам не использовать смартфоны, произведенные китайскими компаниями. По их мнению, данные гаджеты способны скрыто использоваться с целью слежения за своими владельцами. Не исключается и вероятность проникновения заинтересованными иностранными разведками в просторы коммуникационных сетей Соединенных Штатов.

В ходе слушаний, организованных спецкомитетом по разведке Сената США, обсуждалось заявление директора ФБР Кристофера Рея, который заявил, что при подключении к сетям коммуникаций страны «подотчетных правительствам других стран» производителей средств связи, возникает определенный риск. Предполагается, что это способствует предумышленному изменению или краже информации, а так же возможности ведения скрытого шпионажа. Коллега был поддержан директором нацразведки Дэниелом Коутсом и главой ЦРУ Майклом Помпео, которые так же присутствовали на слушаниях.
ФБР предупредупреждает о возможной опасности от смартфонов Huawei и ZTE


История длится с 2012 года, когда Конгрессом Соединенных Штатов признаны ZTE и Huawei, как «близкие к государственным и военным организациям» КНР. На этом основании запрещено этим компаниям какое-либо участие в США в сделках по поглощению или слиянию.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 09:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости