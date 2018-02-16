ФБР предупредупреждает о возможной опасности от смартфонов Huawei и ZTE

В ходе слушаний, организованных спецкомитетом по разведке Сената США, обсуждалось заявление директора ФБР Кристофера Рея, который заявил, что при подключении к сетям коммуникаций страны «подотчетных правительствам других стран» производителей средств связи, возникает определенный риск. Предполагается, что это способствует предумышленному изменению или краже информации, а так же возможности ведения скрытого шпионажа. Коллега был поддержан директором нацразведки Дэниелом Коутсом и главой ЦРУ Майклом Помпео, которые так же присутствовали на слушаниях.История длится с 2012 года, когда Конгрессом Соединенных Штатов признаны ZTE и Huawei, как «близкие к государственным и военным организациям» КНР. На этом основании запрещено этим компаниям какое-либо участие в США в сделках по поглощению или слиянию.