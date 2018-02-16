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Психологи назвали, за сколько можно купить счастье

Психологи провели множество исследований, чтобы определить, сколько людям нужно денег, чтобы обрести счастье. Результаты показали, что счастье действительно можно купить за деньги, но до предела, который у жителей разных стран – не одинаковый.

Ученые из Университета Пердью в США заинтересовались утверждением, что счастье невозможно купить, и они решили проверить соответствует ли это выражение действительности. Психологи доказали, что можно купить ограниченное количество счастья.
Психологи назвали, за сколько можно купить счастье

В своем исследовании психологи рассказали, что когда предел счастья, которое можно купить достигнут, дальнейшее увеличение зарплаты приводит только к уменьшению удовлетворения жизнью.

Оказалось, что предел денежной суммы для общего уровня жизни составляет 100 тыс. долларов в год, а если говорить про душевное счастье, то идеальная сумма составляет 70 тыс. долларов в год. Эти цифры считаются идеальным лишь для одного человека, когда речь заходит о семье, сумма увеличивается в несколько раз.

Психологи уверены, что если уровень доходов превышает вышеупомянутый, то деньги начнут уменьшать уровень счастья. В исследовании участвовало более 1,5 млн человек из 165 стран.
Общество
Добавил: Oleneva Сегодня, 08:00
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