Технология на основе CRISPR может обнаруживать вирусную ДНК, выявили генетики

Этот генетический детектив, разработанный в лаборатории исследовательского института Ховарда Хьюза (HHMI) Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета в Беркли, использует систему классификации генома, известную как CRISPR. Объединив возможности CRISPR с молекулярной вспышкой, Дудна и ее коллеги разработали простой метод, который может привести к быстрым и надежным медицинским испытаниям.Новый метод, называемый DETECTR, обеспечивает чувствительное и точное детектирование ДНК, рассказал Дудна, и он смог обнаружить в образцах человека два типа вируса папилломы, вызывающей рак.DETECTR или DNA Endonuclease Targeted CRISPR Trans Reporter, основан на CRISPR, системе защиты от бактерий, которая сокращает и отключает вирусы и другие угрозы. С момента своего открытия, CRISPR был кооптирован учеными, которые хотят выборочно отрезать и восстановить геномы. В новом исследовании Дудна и ее коллеги показывают, что биология CRISPR может использоваться и по-другому, как маяк для самонаведения ДНК.DETECTR полагается на фермент Cas12a, сокращающий ДНК. Но вместо того, чтобы обрезать только цепочку ДНК, которую она связывает, Cas12a также отбивает другую ДНК. «Мы начали видеть эту удивительную деятельность, когда она только начинала резки случайных вещей», - говорит соавтор исследования Лукас Харрингтон, аспирант лаборатории Дудны.Исследователи заметили, что при определенных обстоятельствах фермент превращается в машину для измельчения ДНК, разрезая любую одноцепочечную ДНК. Но это не было неизбирательным разрушением. Чтобы начать резку, Cas12a сначала должен найти точную цель ДНК. Исследователи могут запрограммировать эту цель, добавив руководство - молекулу РНК, которая сообщает Cas12a, что искать.По словам Харрингтона, метод команды Дудны может быть легко применен к другим типам вирусных или бактериальных инфекций и даже маркеров рака, хромосомных аномалий или другие генетические сигналы. Основные исследования по древней системе защиты от бактерий продолжают открывать новые сюрпризы и новые потенциальные возможности. CRISPR, рассказывают ученые.