За отказ Лолиты ехать в Крым организаторы гастролей подали на нее в суд

В Московском Таганском районном суде зарегистрированы два иска к Лолите Милявской относительно возмещения ущерба и защиты чести и достоинства. На апрель 2018 года запланировано первое заседание.Выступления Лолиты Милявской в Крыму были запланированы на август текущего года. Как заявили организаторы гастролей, они вложили в подготовку выступлений больше 6 миллионов рублей.Сама Лолита объяснила свои действия тем, что истцы не смогли выполнить ряд ее условий относительно гастролей.Представители популярной певицы заявили, что об исках ничего не знают.