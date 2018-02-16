АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

За отказ Лолиты ехать в Крым организаторы гастролей подали на нее в суд

На Лолиту Милявскую подали в суд организаторы ее гастролей. Певица отказалась ехать на собственные выступления в Крым.
За отказ Лолиты ехать в Крым организаторы гастролей подали на нее в суд


В Московском Таганском районном суде зарегистрированы два иска к Лолите Милявской относительно возмещения ущерба и защиты чести и достоинства. На апрель 2018 года запланировано первое заседание.

Выступления Лолиты Милявской в Крыму были запланированы на август текущего года. Как заявили организаторы гастролей, они вложили в подготовку выступлений больше 6 миллионов рублей.

Сама Лолита объяснила свои действия тем, что истцы не смогли выполнить ряд ее условий относительно гастролей.

Представители популярной певицы заявили, что об исках ничего не знают.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Популярные музыканты из Финляндии в восторге от
Эксперт: Инопланетяне могут являться генетически
Любовь Толкалина в честь Дня рождения
Хейтеры уверены, что мужу Ксении Бородиной
Compulab объявила сбор средств на производство
Бренд NOA покажет смартфон N7 с камерой для 80-Мп
В Женеве представятт электрокроссовер
ASUS расширила линейку своих видеокарт системой
На запотевшем стекле Ольга Бузова оставила
GIGABYTE представила материнскую плату Z370 Aorus
В 2018 году Qualcomm представит самый мощный
Opportunity отметит в субботу свой пятитысячный
«Дизайнерские влагалища» стали новым трендом
В США пиццерия попала в Книгу рекордов Гиннеса с
Моющие средства являются опасными для женщин
Мама Ольги и Алены Рапунцель собирается на проект
В Турции после бури на Черном море обнаружили
Обновленный кроссовер Honda Vezel появился в
Ольга Серябкина рассказала пользователям о своих
Рассекречены характеристики внедорожника
Hyundai Creta в январе стал лидером на рынке
49-летняя телеведущая Екатерина Стриженова
Сергей Кучеров не простил Юлии Ефременковой
Ученые: Искусственные волосы модифицируют полет
Саша Харитонова после «Дома-2» в будущем согласна
Астрономы планируют искать обитаемые планеты по
Анна Седокова рассказала, что Андрей Малахов
Продажи Aston Martin в РФ выросли в 3,6 раза
52-летняя Ирина Безрукова увеличила губы при
Toyota презентовала кросс-версию нового хэтчбека
Просмотреть все новости