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Ученые нашли новый метод отслеживания сейсмических следов разрушительных тайфунов

Международная команда исследователей нашла новый способ определить движение и интенсивность ураганов, тайфунов и других тропических циклонов, отслеживая, как они трясут морское дно, как записано на сейсмометрах на островах и вблизи побережья.

Ученые нашли новый метод отслеживания сейсмических следов разрушительных тайфунов


Изучив 13-летние данные из северо-западной части Тихого океана, исследователи Принстонского университета обнаружили статистически значимые корреляции между сейсмическими данными и штормами. Их работа была опубликована в журнале «Earth and Planetary Science Letters».

Большинство людей связывают сейсмологию с землетрясениями, сказала Люсия Гуальтьери, научный сотрудник геологических наук, но подавляющее большинство сейсмических данных показывает движения низкой интенсивности из другого источника: океаны. «Сейсмограмма - это, в основном, движение земли, она регистрирует землетрясения, потому что землетрясение заставляет дрожать, но также записывает все крошечные другие движения», от прохождения поездов до ураганов. Тайфун очень хорошо проявляется в записи», - сказала она.

Поскольку невозможно узнать, когда произойдет землетрясение, сейсмометры будут работать постоянно, всегда готовы записывать драматическое прибытие землетрясения. Между этими землетрясениями они отслеживают фон, грохочущий на планете. Гультьери сказала, что до 20 лет назад геофизики отклонили это низкоинтенсивное грохот как шум.

Одна волна океана, действующая сама по себе, недостаточно сильна, чтобы генерировать сейсмическую активность, потому что типичные океанские волны влияют только на верхние слои моря. Основным механизмом генерации сейсмических аномалий от тайфуна является взаимодействие двух океанских волн друг с другом, объясняют ученые. Когда сталкиваются две волны, они генерируют вертикальное давление, достигающее морского дна.

Гуальтьери и ее коллеги обнаружили статистически значимое согласие между появлением тропических циклонов и крупногабаритных, долговременных сейсмических сигналов с короткими периодами между тремя и семью секундами, называемыми «вторичными микросейсм». Они также смогли рассчитать силу тайфунов из этих «вторичных микросейсм» или крошечных колебаний, которые они успешно коррелировали с наблюдаемой интенсивностью бурь.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:09
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