АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9 редактирует как РНК, так и ДНК

Инструмент CRISPR-Cas9 как «волшебные ножницы» способен вырезать ДНК точно в том месте, где его происходит очаг заболевания. Но он не мог вырезать другой вид генетического материала, который содержится в клетках, называемых РНК. До этого времени, пока ученые Мичиганского университета совершили прорыв, обнаружив белок, способный вырезать нужные области РНК.

Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9 редактирует как РНК, так и ДНК


Исследователи из Мичиганского университета обнаружили белок, который может выполнять CRISPR-стиль, точную программируемую резку как на ДНК, так и на РНК. Этот белок входит в число первых нескольких Cas9s для работы с обоими типами генетического материала без компонентов искусственного помощника.

Их первоначальное биохимическое исследование в лабораторных пробирках, опубликованное в журнале Molecular Cell, демонстрирует обещание нового подхода CRISPR с использованием белка NmeCas9. Это происходит от Neisseria meningitidis, бактерий, которые вызывают одни из самых тяжелых и смертельных случаев менингита каждый год.

Теперь команда работает над тестированием инструмента в живых клетках бактерий, чтобы убедиться, что NmeCas9 достигает того же эффекта, что и в пробирках. Они надеются в конечном итоге продвинуться к клеткам человека. Если это сработает, NmeCas9 может помочь расширить роль CRISPR в изучении - и, возможно, вмешательстве - во многих заболеваниях.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:41
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине,
Колонка Apple HomePod может испортить своим
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв
На юге Израиля началась программа симуляции
Анна Семенович поразила гостей Кремля черной
Психологи из Оксфордского университета не считают
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней
В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за
Астероиды могут быть применены в качестве
Ученые выявили набор нервных клеток,
В Китае принято решение разблокировать социальную
Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100
Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры
Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось
Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки
Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи
Технология на основе CRISPR может обнаруживать
Крис Рок признался в супружеских изменах
Ученые нашли новый метод отслеживания
Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм
Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9
Анита Цой сменила имидж и стала платиновой
Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные
Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой
Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о
В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube
Специалисты впервые получили снимок "бублика"
Просмотреть все новости