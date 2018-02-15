Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9 редактирует как РНК, так и ДНК
Инструмент CRISPR-Cas9 как «волшебные ножницы» способен вырезать ДНК точно в том месте, где его происходит очаг заболевания. Но он не мог вырезать другой вид генетического материала, который содержится в клетках, называемых РНК. До этого времени, пока ученые Мичиганского университета совершили прорыв, обнаружив белок, способный вырезать нужные области РНК.
Исследователи из Мичиганского университета обнаружили белок, который может выполнять CRISPR-стиль, точную программируемую резку как на ДНК, так и на РНК. Этот белок входит в число первых нескольких Cas9s для работы с обоими типами генетического материала без компонентов искусственного помощника.
Их первоначальное биохимическое исследование в лабораторных пробирках, опубликованное в журнале Molecular Cell, демонстрирует обещание нового подхода CRISPR с использованием белка NmeCas9. Это происходит от Neisseria meningitidis, бактерий, которые вызывают одни из самых тяжелых и смертельных случаев менингита каждый год.
Теперь команда работает над тестированием инструмента в живых клетках бактерий, чтобы убедиться, что NmeCas9 достигает того же эффекта, что и в пробирках. Они надеются в конечном итоге продвинуться к клеткам человека. Если это сработает, NmeCas9 может помочь расширить роль CRISPR в изучении - и, возможно, вмешательстве - во многих заболеваниях.
Исследователи из Мичиганского университета обнаружили белок, который может выполнять CRISPR-стиль, точную программируемую резку как на ДНК, так и на РНК. Этот белок входит в число первых нескольких Cas9s для работы с обоими типами генетического материала без компонентов искусственного помощника.
Их первоначальное биохимическое исследование в лабораторных пробирках, опубликованное в журнале Molecular Cell, демонстрирует обещание нового подхода CRISPR с использованием белка NmeCas9. Это происходит от Neisseria meningitidis, бактерий, которые вызывают одни из самых тяжелых и смертельных случаев менингита каждый год.
Теперь команда работает над тестированием инструмента в живых клетках бактерий, чтобы убедиться, что NmeCas9 достигает того же эффекта, что и в пробирках. Они надеются в конечном итоге продвинуться к клеткам человека. Если это сработает, NmeCas9 может помочь расширить роль CRISPR в изучении - и, возможно, вмешательстве - во многих заболеваниях.