Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9 редактирует как РНК, так и ДНК

Исследователи из Мичиганского университета обнаружили белок, который может выполнять CRISPR-стиль, точную программируемую резку как на ДНК, так и на РНК. Этот белок входит в число первых нескольких Cas9s для работы с обоими типами генетического материала без компонентов искусственного помощника.Их первоначальное биохимическое исследование в лабораторных пробирках, опубликованное в журнале Molecular Cell, демонстрирует обещание нового подхода CRISPR с использованием белка NmeCas9. Это происходит от Neisseria meningitidis, бактерий, которые вызывают одни из самых тяжелых и смертельных случаев менингита каждый год.Теперь команда работает над тестированием инструмента в живых клетках бактерий, чтобы убедиться, что NmeCas9 достигает того же эффекта, что и в пробирках. Они надеются в конечном итоге продвинуться к клеткам человека. Если это сработает, NmeCas9 может помочь расширить роль CRISPR в изучении - и, возможно, вмешательстве - во многих заболеваниях.