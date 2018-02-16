Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине, которая старше его

На протяжении девяти лет Евгения Добровольская состоит в браке с Дмитрием Мананниковым, в котором родилась дочь Анастасия. У актрисы есть еще трое детей: 31-летний сын Степан от первого брака с Вячеславом Барановым, 26-летний сын Николай от известного актера Михаила Ефремова, а также 15-летний сын Ян, рожденный вне брака.Недавно стало известно, что дом актрисы пополнится еще одной жительницей. Средний сын Николай намерен жениться на женщине, которая старше его на шесть лет. Со своей невестой Владой Киселевой Николай планирует сыграть свадьбу летом текущего года.Если же сын Добровольской и Ефремова пошел по стопам родителей, и публике он известен по роли Николки Турбина (сериал «Белая гвардия), то его избранница никак не связана с театром и кино. Как пояснила Влада Киселева, работает она в сфере образования и рекламы. Также молодая женщина пояснила, что их с Николаем знакомство произошло пять лет назад при обычных обстоятельствах, через их общих знакомых. Невеста Николая призналась, что у них любовь с первого взгляда и все свое время они проводили и проводят всместе.