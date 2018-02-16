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Колонка Apple HomePod может испортить своим следом дорогую мебель

От пользователей социальных сетей поступают жалобы на «умную» колонку HomePod, как оказалось, она может испортить мебель. Всему виной наличие заводского ободка, расположенного на нижней части устройства, именно от него остаются последствия в виде царапин и неприятных следов на поверхностях из дерева.

Как рассказал один из пользователей, что такое произошло после установки колонки на поверхность столешницы из дуба, обработанную составом из датского масла. Не прошло и 20 минут, как на мебели обнаружили след, в виде белого кольца, и хотя через несколько дней остаток цвета потерял свою яркость, но кольцо так и осталось, полностью не исчезнув.
Колонка Apple HomePod может испортить своим следом дорогую мебель


Есть объяснения от компании Apple, что это естественное и вполне нормальное явление. Нижний ободок сделан из резины, которая спровоцировала реакцию при взаимодействии с маслом или лаком. Как посоветовали разработчики устройства, пользователям необходимо натирать предметы мебели составом из специального вещества. «Купертиновцами» выпущено специальное руководство, объясняющее способы исключения подобных проблем. А пользователи Сети сделали предложение сделать чехол для колонки, который можно связать и он будет похож на маленькую шапочку.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 05:00
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