Колонка Apple HomePod может испортить своим следом дорогую мебель

Как рассказал один из пользователей, что такое произошло после установки колонки на поверхность столешницы из дуба, обработанную составом из датского масла. Не прошло и 20 минут, как на мебели обнаружили след, в виде белого кольца, и хотя через несколько дней остаток цвета потерял свою яркость, но кольцо так и осталось, полностью не исчезнув.Есть объяснения от компании Apple, что это естественное и вполне нормальное явление. Нижний ободок сделан из резины, которая спровоцировала реакцию при взаимодействии с маслом или лаком. Как посоветовали разработчики устройства, пользователям необходимо натирать предметы мебели составом из специального вещества. «Купертиновцами» выпущено специальное руководство, объясняющее способы исключения подобных проблем. А пользователи Сети сделали предложение сделать чехол для колонки, который можно связать и он будет похож на маленькую шапочку.