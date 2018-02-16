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Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв обручальное кольцо

Глюк'oZa на одном из светских мероприятий появилась без обручального кольца, спровоцировав слухи о возможном разводе.
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв обручальное кольцо


Наталья Ионова, известная как певица Глюк'oZa, на звездных тусовках редко появляется с супругом, бизнесменом Александром Чистяковым. Артистка пришла на концерт телеканала МУЗ-ТВ по случаю Дня всех влюбленных, состоявшийся в Кремле, снова одна и без обручального кольца.

Фолловеры предположили, что в семье Натальи вскоре может состояться развод. Сама певица заверила поклонников, что ее муж просто не любит появляться на публичных мероприятиях и позировать фотографам.

Певица заявила: «У нас все хорошо. Просто мой супруг – непубличный человек, он не любит привлекать внимание, поэтому его нет и на фото, которые я публикую в Instagram».

Ионова отметила, что супруг подписан на ее аккаунт в соцсети, следит за обновлениями на ее странице, читает комментарии и иногда даже обсуждает их с ней.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 03:00
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