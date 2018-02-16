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Анна Семенович поразила гостей Кремля черной прозрачной юбкой в пол

Среди известных знаменитостей, выступавших в Кремлевском Дворце в честь праздника всех влюбленных, наиболее отметилась певица Анна Семенович, которая поразила гостей откровенным нарядом: пышной прозрачной юбкой черного цвета.

Анна Семенович поразила гостей Кремля черной прозрачной юбкой в пол


В «День всех влюбленных» звезды отечественного шоу-бизнеса спели свои наиболее романтичные песни на сцене Кремлевского Дворца. В числе исполнителей были Кристина Орбакайте, Тимур Родригез, Глюк’Oza, Ольга Бузова и многие другие.

Но самой яркой фигурой вечера была Анна Семенович. Певица предстала перед публикой в откровенном наряде: абсолютно прозрачной черной юбке в пол, через которую была отчетливо видна фигура звезды, что не ускользнуло от глаз зрителя. Наряд знаменитости на сегодняшний день является предметом обсуждения как ее подписчиков, так и журналистов всяческих интернет-порталов. Несмотря на такую откровенность в образе звезды эстрады, пользователи Сети по достоинству оценили фото певицы. Не более, чем за сутки снимок набрал чуть меньше 50 тысяч лайков.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 01:00
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