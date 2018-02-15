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Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа рассекретил визажист

Визажист сериала «Форс-мажоры» рассекретила требование Меган Маркл по поводу ее макияжа – она всегда отказывалась маскировать свои веснушки.
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа рассекретил визажист


Многих интересуют бьюти-привычки знаменитостей, и не все визажисты скрывают подробности звездного макияжа. Лидия Ф. Селлерс, работавшая визажистом с Меган Маркл на съемочной площадке сериала «Форс-мажоры» в течение нескольких лет, рассказала о единственной просьбе, которую озвучивала ей актриса.

Оказывается, невеста принца Гарри никогда не хотела маскировать свои веснушки в отличие от других девушек, которые всегда пытаются их скрывать.

Лидия в интервью сказала: «Когда я делала ей макияж, каждый раз она говорила, что хочет, чтобы ее веснушки не скрывались под толстым слоем макияжа, а были видны на лице».

Заметно, что Меган Маркл всегда придерживается естественности в макияже. В ее косметичке всегда всего 3 средства – пудра, румяна и тушь, подкручивающая ресницы.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Вчера, 23:50
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Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
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