Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа рассекретил визажист

Многих интересуют бьюти-привычки знаменитостей, и не все визажисты скрывают подробности звездного макияжа. Лидия Ф. Селлерс, работавшая визажистом с Меган Маркл на съемочной площадке сериала «Форс-мажоры» в течение нескольких лет, рассказала о единственной просьбе, которую озвучивала ей актриса.Оказывается, невеста принца Гарри никогда не хотела маскировать свои веснушки в отличие от других девушек, которые всегда пытаются их скрывать.Лидия в интервью сказала: «Когда я делала ей макияж, каждый раз она говорила, что хочет, чтобы ее веснушки не скрывались под толстым слоем макияжа, а были видны на лице».Заметно, что Меган Маркл всегда придерживается естественности в макияже. В ее косметичке всегда всего 3 средства – пудра, румяна и тушь, подкручивающая ресницы.