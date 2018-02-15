АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Февральские праздники в разных странах мира показывают туристам колоритные традиции народов
EUR 70.67 USD 56.59
Курс валют на 16.02.2018

Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи бактерий из почвы

Учеными из США, представителями Рокфеллеровского университета, обнаружена возможность применения антибиотика нового поколения. Причем само средство удалось найти благодаря специфическим бактериям, которые находятся в почве.

Уже на первых этапах проведенных работ, удалось определить, что у нового вида антибиотика высокая эффективность в борьбе с сепсисом и пневмонией. Исследования специалистов основаны на пробах из 2000 различных почв из разных штатов США. Как считают ученые, современному миру необходим новый вид лекарств, по причине постоянно прогрессирующих болезней и, как следствие, снижения эффективности старых препаратов. Помимо прочего, есть неутешительные прогнозы, относительно масштабной катастрофы, угроза от которой возможна к 2150 году, причем связанная с современными методами лечения лекарствами.
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи бактерий из почвы


Американскими специалистами продолжается поиск новых и уникальных бактерий, способных стать аналогами препаратов от самых разных заболеваний. Экспертами успешно проанализировано новое открытие антибиотиков и получены положительные результаты. В планах получение соответствующего патента, чтобы дать возможность лекарствам поступить официально в продажу.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Ефремова и Добровольской женится на женщине,
Колонка Apple HomePod может испортить своим
Палеонтологи: Ящерицы передвигались на задних
Глюк’oZa спровоцировала слухи о разводе, сняв
На юге Израиля началась программа симуляции
Анна Семенович поразила гостей Кремля черной
Психологи из Оксфордского университета не считают
Требования Меган Маркл по поводу ее макияжа
Астрономы поймали инопланетный сигнал из соседней
В ОАЭ объявлен грант в $ 500 тысяч за
Астероиды могут быть применены в качестве
Ученые выявили набор нервных клеток,
В Китае принято решение разблокировать социальную
Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100
Астрономы выявили, что супермассивные черные дыры
Спасение амазонских лесов от вырубки оказалось
Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки
Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем
Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи
Технология на основе CRISPR может обнаруживать
Крис Рок признался в супружеских изменах
Ученые нашли новый метод отслеживания
Hubble NASA запечатлел гигантский умирающий шторм
Ученые: Обнаруженный новый инструмент CRISPR-Cas9
Анита Цой сменила имидж и стала платиновой
Ученые обнаружили у птиц и приматов аналогичные
Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой
Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о
В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube
Специалисты впервые получили снимок "бублика"
Просмотреть все новости