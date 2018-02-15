Учёные открыли новый тип антибиотиков при помощи бактерий из почвы

Уже на первых этапах проведенных работ, удалось определить, что у нового вида антибиотика высокая эффективность в борьбе с сепсисом и пневмонией. Исследования специалистов основаны на пробах из 2000 различных почв из разных штатов США. Как считают ученые, современному миру необходим новый вид лекарств, по причине постоянно прогрессирующих болезней и, как следствие, снижения эффективности старых препаратов. Помимо прочего, есть неутешительные прогнозы, относительно масштабной катастрофы, угроза от которой возможна к 2150 году, причем связанная с современными методами лечения лекарствами.Американскими специалистами продолжается поиск новых и уникальных бактерий, способных стать аналогами препаратов от самых разных заболеваний. Экспертами успешно проанализировано новое открытие антибиотиков и получены положительные результаты. В планах получение соответствующего патента, чтобы дать возможность лекарствам поступить официально в продажу.