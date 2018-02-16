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Невеста Прохора Шаляпина скрыла от возлюбленного возраст, а также измены экс-супругу

Невесту певца Прохора Шаляпина Татьяну Гудзеву разоблачили на детекторе лжи. В программе «На самом деле» с ведущим Дмитрием Шепелевым вскрылись некоторые детали из прошлого возлюбленной артиста. В предыдущих выпусках передачи стало известно, что женщина утаила некоторые подробности своей жизни до встречи с артистом. Как оказалось, она скрыла свой настоящий возраст и измены экс-супругу Владимиру Черных.

В недавнем эфире телешоу «На самом деле» всплыли некоторые детали из прошлого возлюбленной Прохора Шаляпина Татьяны Гудзевой.
В новом выпуске телевизионного шоу детектор лжи прошел гражданский экс-супруг Гудзевой Владимир Черных, состоявший в отношениях с Татьяной более десяти лет. Он потребовал от бывшей жены, чтобы та также прошла детектор лжи, желая разоблачения бывшей возлюбленной.

Невеста Прохора Шаляпина скрыла от возлюбленного возраст, а также измены экс-супругу


На программе выяснилось, что после расставания Татьяна уехала, оставив дочь своим близким, однако, по словам Черных, наследница осталась с ним. Позже Владимир встретил Альбину, которая в последствии стала намекать на то, что он воспитывает чужого ребенка. Отцу пришлось сделать ДНК-тест, который дал отрицательный результат отцовства Черных. Татьяна Гудзева, в свою очередь, попыталась оправдаться, объяснив, что так бывает и в своем поступке ничего предосудительного не видит.

Прохор Шаляпин также присутствовал на программе «На самом деле», однако за ее кулисами, и слышал все, о чем говорили гости шоу.

Полиграфологам удалось выяснить, что возлюбленная Шаляпина ему не изменяла, а на вопрос любит ли она его, дала утвердительный ответ, но детектор лжи этого не подтвердил. Но, как бы там ни было, певец не готов отказаться от Гудзевой даже после результатов такой детальной проверки на полиграфе.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 08:40
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