Невеста Прохора Шаляпина скрыла от возлюбленного возраст, а также измены экс-супругу

В недавнем эфире телешоу «На самом деле» всплыли некоторые детали из прошлого возлюбленной Прохора Шаляпина Татьяны Гудзевой.В новом выпуске телевизионного шоу детектор лжи прошел гражданский экс-супруг Гудзевой Владимир Черных, состоявший в отношениях с Татьяной более десяти лет. Он потребовал от бывшей жены, чтобы та также прошла детектор лжи, желая разоблачения бывшей возлюбленной.На программе выяснилось, что после расставания Татьяна уехала, оставив дочь своим близким, однако, по словам Черных, наследница осталась с ним. Позже Владимир встретил Альбину, которая в последствии стала намекать на то, что он воспитывает чужого ребенка. Отцу пришлось сделать ДНК-тест, который дал отрицательный результат отцовства Черных. Татьяна Гудзева, в свою очередь, попыталась оправдаться, объяснив, что так бывает и в своем поступке ничего предосудительного не видит.Прохор Шаляпин также присутствовал на программе «На самом деле», однако за ее кулисами, и слышал все, о чем говорили гости шоу.Полиграфологам удалось выяснить, что возлюбленная Шаляпина ему не изменяла, а на вопрос любит ли она его, дала утвердительный ответ, но детектор лжи этого не подтвердил. Но, как бы там ни было, певец не готов отказаться от Гудзевой даже после результатов такой детальной проверки на полиграфе.