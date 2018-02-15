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Регина Тодоренко опровергла слухи о своем романе с Владом Топаловым

Регина Тодоренко не подтвердила слухи о своих отношениях с Владом Топаловым.

Регина Тодоренко опровергла слухи о своем романе с Владом Топаловым


Недавно появилась информация о том, что Регина Тодоренко, которой 27 лет разорвала отношения с возлюбленным и закрутила роман с популярным исполнителем. А позже, начали поговаривать о том, что знаменитость встречается с Владом Топаловым, которому 32 года.

Регина Тодоренко предпочитает скрывать от общественности подробности своей личной жизни. Еще недавно телеведущая была в отношениях с продюсером Никитой Трякиным, с которым у них произошло знакомство в университете. Но прошлым летом возлюбленные разорвали свои отношения.

Регина в откровенном интервью призналась, что из-за постоянных командировок в проекте «Орел и решка» им пришлось расстаться. Ведущая рассказала, что они старались сохранить отношения, делали все возможное, но расстояние сделало свое дело.

Также Регина опровергла слухи о своем романе с Владом Топаловым. Она сказала, что с Владом она задействована в театральной постановке ‘’Заложи жену в ломбард’’. Там они играют влюбленную пару и скорей всего они сыграли убедительно, поскольку в Сети появились эти домыслы.

Имя своего таинственного возлюбленного, о котором исполнительница говорила ранее, она предпочитает скрывать.

dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 20:06
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