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В Китае принято решение разблокировать социальную сеть «ВКонтакте»

Властями Китайской Народной Республики разблокирована полностью российская социальная сеть «ВКонтакте». Доступ к ней теперь имеет вся территория Китая, абсолютно со всех устройств. К полной и мобильной версии сайта можно обратиться с любого гаджета. Остаются недоступными группы для аудиторий из категории «16+» и «18+», на основании решений местных органов управления.

Как заявили в самом «ВКонтакте», сеть полностью соблюдает условия китайского законодательства. Как и относительно законов других стран, где востребована работа сервиса. На поступающие жалобы от пользователей и общественных организаций, модераторы соцсети оперативно реагируют, блокируя при необходимости запрещенный или подозрительный контент.
В Китае принято решение разблокировать социальную сеть «ВКонтакте»


Еще в начале 2016 года «ВКонтакте» заблокировали для пользователей некоторых провинций территории Китая. Общая ситуация такова, что Китайскими властями ведется строгое наблюдение за сетевым публикациям и СМИ. В настоящее время страна закрыла возможность доступа к Google, Facebook, Twitter, Youtube, а так же некоторым иностранным изданиям, таким как The Wall Street Journal, Reuters, NYT, Bloomberg.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:20
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