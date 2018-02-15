В Китае принято решение разблокировать социальную сеть «ВКонтакте»

Как заявили в самом «ВКонтакте», сеть полностью соблюдает условия китайского законодательства. Как и относительно законов других стран, где востребована работа сервиса. На поступающие жалобы от пользователей и общественных организаций, модераторы соцсети оперативно реагируют, блокируя при необходимости запрещенный или подозрительный контент.Еще в начале 2016 года «ВКонтакте» заблокировали для пользователей некоторых провинций территории Китая. Общая ситуация такова, что Китайскими властями ведется строгое наблюдение за сетевым публикациям и СМИ. В настоящее время страна закрыла возможность доступа к Google, Facebook, Twitter, Youtube, а так же некоторым иностранным изданиям, таким как The Wall Street Journal, Reuters, NYT, Bloomberg.