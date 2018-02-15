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Специалисты: Массивное пресноводное водохранилище на дне океана может спасти Кейптаун от засухи

Эксперты ожидают, что 4 июня, в «День Ноль», Кейптаун в Южной Африке, город с населением в 4 миллиона человек, переживет самый тревожный и суровый дефицит воды. Исследования показывают, что решение надвигающегося кризиса Кейптауна – квадриллионы литров пресной воды – может находиться практически под ногами жителей города, но оно попросту не задействовано.
Специалисты: Массивное пресноводное водохранилище на дне океана может спасти Кейптаун от засухи


Нынешняя засуха началась после того, как в 2015 году Кейптаун испытал небывало сухую зиму. Отсутствие осадков в том году привело к тому, что уровень воды в плотине города упал на 20%. Изменение климата привело к ухудшению условий, а неправильное управление водными ресурсами усугубило ситуацию, в результате чего водоснабжение города достигло критически низкого уровня.

Ухудшения положения вещей можно избежать: более чем на милю ниже морского дна у побережья Южной Африки залегает огромное море пресной воды, которое может служить резервным водоснабжением окутанного жаждой города, и не одного.

Скрытый подводный «источник» пресной воды расположен в самой южной точке континента в бассейне площадью 18 000 квадратных миль. Бассейн Бредасдорпа задокументирован в газете 2013 года учеными из Университета Флиндерса и Национальным центром исследований и подготовки подземных вод.

Согласно исследованию 2013 года, под океанами сосредоточено около 120 000 кубических миль пресной воды, что примерно в 1000-1200 раз больше за количество воды, используемой США ежегодно.

Таких запасов было бы более чем достаточно для обеспечения резервного водоснабжения других городов, сталкивающихся с нехваткой воды, за пределами Кейптауна, например, Сан-Паулу, Бразилии и Мехико. Однако на сегодняшний день ни одно из природных хранилищ не используется.
dzen / В мире / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 18:13
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