Специалисты: Массивное пресноводное водохранилище на дне океана может спасти Кейптаун от засухи

Нынешняя засуха началась после того, как в 2015 году Кейптаун испытал небывало сухую зиму. Отсутствие осадков в том году привело к тому, что уровень воды в плотине города упал на 20%. Изменение климата привело к ухудшению условий, а неправильное управление водными ресурсами усугубило ситуацию, в результате чего водоснабжение города достигло критически низкого уровня.Ухудшения положения вещей можно избежать: более чем на милю ниже морского дна у побережья Южной Африки залегает огромное море пресной воды, которое может служить резервным водоснабжением окутанного жаждой города, и не одного.Скрытый подводный «источник» пресной воды расположен в самой южной точке континента в бассейне площадью 18 000 квадратных миль. Бассейн Бредасдорпа задокументирован в газете 2013 года учеными из Университета Флиндерса и Национальным центром исследований и подготовки подземных вод.Согласно исследованию 2013 года, под океанами сосредоточено около 120 000 кубических миль пресной воды, что примерно в 1000-1200 раз больше за количество воды, используемой США ежегодно.Таких запасов было бы более чем достаточно для обеспечения резервного водоснабжения других городов, сталкивающихся с нехваткой воды, за пределами Кейптауна, например, Сан-Паулу, Бразилии и Мехико. Однако на сегодняшний день ни одно из природных хранилищ не используется.