Космический телескоп NASA Kepler обнаружил 100 новых экзопланет

«Мы начали анализировать 275 кандидатов, из которых 149 были подтверждены как настоящие экзопланеты. В свою очередь, 95 из этих планет оказались новыми открытиями. Это исследование продолжается с момента выхода первого выпуска K2 в 2014 году», - сказал американский докторант Эндрю Майо в Национальном космическом институте (DTU Space).

Космический корабль Kepler был запущен в 2009 году для охоты на экзопланеты, но в 2013 году механический провал исказил телескоп. Однако астрономы и инженеры разработали способ перепрофилировать и сохранить космический телескоп, периодически меняя его поле зрения. Это решение проложило путь для последующей миссии K2, которая все еще продолжается, поскольку космический корабль ищет транзиты экзопланет.Эти транзиты можно найти, зарегистрировав провалы в свете, вызванные тенью экзопланеты, когда она пересекает орбиту своей звезды. Сложность заключается в том, чтобы отличить, какие сигналы на самом деле поступают от экзопланет. Майо и его коллеги проанализировали сотни сигналов потенциальных экзопланет, чтобы определить, какие сигналы были созданы экзопланетами и которые были вызваны другими источниками.Одна из обнаруженных планет вращалась вокруг очень яркой звезды. «Мы обнаружили планету с 10-дневной орбитой вокруг звезды под названием HD 212657, которая теперь является самой яркой звездой, когда-либо найденной Kepler. Планеты вокруг ярких звезд важны, потому что астрономы могут многое исследовать о них из наземных обсерваторий», - сказал Майо.