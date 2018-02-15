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Новый препарат ученых из Японии избавит за сутки от гриппа

Японскими учеными из «Shionogi» изобретен новый вид чудодейственного препарата, который значительно превосходит по эффекту своего действия другие противовирусные лекарства. Вполне достаточно одной дозы, чтобы противостоять и вылечить грипп в течение одного дня.

Представителями Shionogi & Co, проведен научный эксперимент в лабораторных условиях. В исследовании задействовали больных, разделенных на три группы, в их задачу поставили принятие разных препаратов. Первая группа пила только лекарство балоксавир марбоксил, для второй определили – осельтамивир (фирма-производитель «Тамифлю»), третьей и вовсе назначили таблетки типа плацебо. Как показали результаты, в первой группе пациентов все вылечились по истечении первых 24 часов, для второй время заняло 72 часа, а третья группа больных растянула борьбу с вирусом на более чем 4 дня.

Идя японская компания, заключается в использовании опыта открытий в направлении анти-ВИЧ-препаратов. Разрабатывается форма нового вида лекарства, с целью создания клеткам «барьера», сопротивления вирусной инфекции. Учеными уже ожидается соответствующий сертификат от Министерства здравоохранения Японии. Это может означать, что первая партия препарата от гриппа появится в аптеках страны уже в конце весны.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 22:50
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