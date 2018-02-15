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Марго Овсянникова увела у Бузовой парня, а потом сфотографировалась с ней

Задорная участница одиозного реалити-шоу Дом-2 Маргарита Овсянниковау себя в Инстаграме похвасталась совместным снимком с Ольгой Бузовой.

Надо сказать, что сегодня у Марго любовь с бывшим ухажёром Бузовой Романом Гриценко. Овсянникова под публикацией написала, что наконец-то она сфотографировалась со своим кумиром. Также она спрашивает подписчиков, не ревнует ли Ольга молодого человека.

Марго Овсянникова увела у Бузовой парня, а потом сфотографировалась с ней

«Сбылась моя мечта! Я сделала фото с моим кумиром. Как вы думаете, она ещё ревнует», - комментирует провокационное фото Маргарита.

Надо сказать, что много подписчиков возмутились этим постом, ведь Гриценко долгое время ухаживал за Олей и даже когда-то сделал предложение ей руки и сердца. Марго в комментариях предостерегли от ссоры со знаменитостью, сказав, что конфликтовать с ней опасно.

Правда, тут же нашлись такие, кто сказал что Роман Ольге больше не интересен. Когда-то звезда отвергла ухаживания парня, а сейчас, по слухам, часто проводит время с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Вчера, 18:15
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