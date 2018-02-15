Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем человека

Уникальная салфетка представляет собой наноструктурированный композит, в основе которого лежит углеробная нано трубка и целлюлозные волокна. С помощью данных веществ и прочих комплектующих был создан сенсор, способный выявить заболевания.Благодаря растягиванию волокон под влиянием биения сердца, датчиками измеряется пульс. Если наклеить салфетку на очки, то её датчики будут измерять скорость моргания, а если на палец, то будет фиксироваться изменение в размещении суставов.Также, стало известно, что разработанный прибор маленький, так как его размеры не превышает нескольких сантиметров. Такой салфеткой можно пользоваться множество раз, так как она применима для ежедневной деятельности человека.