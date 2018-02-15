Учёные: Салфетка будет следить за здоровьем человека
В Вашингтонском Университете учеными была создана салфетка, благодаря которой человек сможет самостоятельно следить за состоянием своего здоровья. Созданное устройство функционирует с помощью чувствительных датчиков, измеряющих пульс, отслеживающих скорость движения глаз и многие другие показатели.
Уникальная салфетка представляет собой наноструктурированный композит, в основе которого лежит углеробная нано трубка и целлюлозные волокна. С помощью данных веществ и прочих комплектующих был создан сенсор, способный выявить заболевания.
Благодаря растягиванию волокон под влиянием биения сердца, датчиками измеряется пульс. Если наклеить салфетку на очки, то её датчики будут измерять скорость моргания, а если на палец, то будет фиксироваться изменение в размещении суставов.
Также, стало известно, что разработанный прибор маленький, так как его размеры не превышает нескольких сантиметров. Такой салфеткой можно пользоваться множество раз, так как она применима для ежедневной деятельности человека.
Уникальная салфетка представляет собой наноструктурированный композит, в основе которого лежит углеробная нано трубка и целлюлозные волокна. С помощью данных веществ и прочих комплектующих был создан сенсор, способный выявить заболевания.
Благодаря растягиванию волокон под влиянием биения сердца, датчиками измеряется пульс. Если наклеить салфетку на очки, то её датчики будут измерять скорость моргания, а если на палец, то будет фиксироваться изменение в размещении суставов.
Также, стало известно, что разработанный прибор маленький, так как его размеры не превышает нескольких сантиметров. Такой салфеткой можно пользоваться множество раз, так как она применима для ежедневной деятельности человека.
Наука
Добавил: Oleneva Вчера, 22:40