Крис Рок признался в супружеских изменах
Перед запуском собственного телешоу на Netflix пятидесятитрёхлетний американский комик Крис Рок поведал об изменах, которые поспособствовали разрушению его брака. Актёр рассказал, что был неверен своей жене, в итоге, их отношения развалились.
Артист признался, что во время тура изменял соей жене три раза с разными женщинами. По его словам, когда мужчина изменяет, то это значит, что он желает чего-то нового. Но когда об этом узнаёт жена, в итоге сама становится новой.
Комик признался, что за развал собственного брака ему винить некого, кроме себя. Крис добавил, что считал, если он за всё платит, то может делать что хочет, однако, по его словам, это была его огромная ошибка, о которой он сейчас жалеет.
Артист признался, что во время тура изменял соей жене три раза с разными женщинами. По его словам, когда мужчина изменяет, то это значит, что он желает чего-то нового. Но когда об этом узнаёт жена, в итоге сама становится новой.
Комик признался, что за развал собственного брака ему винить некого, кроме себя. Крис добавил, что считал, если он за всё платит, то может делать что хочет, однако, по его словам, это была его огромная ошибка, о которой он сейчас жалеет.