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Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой рекламы

Интернет-браузер Chrome не пропустит больше неприемлемую рекламу. Несинхронизированный с программой контент автоматически будет заблокирован с пятнадцатого февраля.

Браузер Chrome приступил к блокировке навязчивой рекламы

Соответствующее решение приняло руководство компании Google, потому что неприемлемая реклама мешает функционированию современных популярных браузеров. Блокировка касается окон, занимающих больше половины экрана, различные рекламные проспекты видеосюжетов, которые начинают внезапно «говорить» либо от пользователя требуют подождать на связи некоторое время.

Среди самых известных рекламодателей, выпускающих свои сюжеты, мешающих работать самому браузеру, являются Los Angeles Times, Chicago Tribune, Forbes. Многими пользователями неоднократно были оставлены претензии в отношении появления плавающих окон с рекламой, вследствие того, что ими тормозится основная работа клиента, а также они нервируют пользователей в рамках основной занятости.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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