Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о перенесенной онкологии

Дарья Донцова в первый раз на всю страну поведает о своей личной жизни и бурной молодости. Писательница в ходе шоу «Секрет на миллион» в диалоге с ведущей Лерой Кудрявцевой признается, из-за чего рассталась со вторым супругом, а также как после этого снова нашла любовь. Знаменитая писательница откровенно расскажет, как в палате писались её первые романы. В то время королева детективов болела раком груди.Для того чтобы победить данное заболевание Дарье пришлось пройти ряд операций и свыше 15 курсов химиотерапии. Также в эфире телешоу Донцову ожидает сюрприз. Знаменитости предстоит встреча с человеком, с которым несколько десятков лет не общалась. Узнать о тайнах писательницы можно будет уже 17 февраля в шоу «Секрет на миллион».