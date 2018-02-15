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Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о перенесенной онкологии

Новой гостьей программы «Секрет на миллион» стала Дарья Донцова. Известная писательница 17 февраля поведает телезрителям касательно победы над онкологией, а также расскажет о других тайнах из своей жизни.

Дарья Донцова в рамках шоу откровенно расскажет о перенесенной онкологии

Дарья Донцова в первый раз на всю страну поведает о своей личной жизни и бурной молодости. Писательница в ходе шоу «Секрет на миллион» в диалоге с ведущей Лерой Кудрявцевой признается, из-за чего рассталась со вторым супругом, а также как после этого снова нашла любовь. Знаменитая писательница откровенно расскажет, как в палате писались её первые романы. В то время королева детективов болела раком груди.

Для того чтобы победить данное заболевание Дарье пришлось пройти ряд операций и свыше 15 курсов химиотерапии. Также в эфире телешоу Донцову ожидает сюрприз. Знаменитости предстоит встреча с человеком, с которым несколько десятков лет не общалась. Узнать о тайнах писательницы можно будет уже 17 февраля в шоу «Секрет на миллион».
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:10
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