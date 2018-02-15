В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube

В данном случае юзеры не имеют возможности включить видеоролики. При этом вместо них возникает черный экран. Как стало известно, на ресурсе случился глобальный сбой. Юзеры из-за него лишились возможности включать видеоплеер во время просмотра роликов. Возникает только черный экран. Отсутствует даже рекламная вставка. Большинство пользователей из РФ напуганы, что это может являться окончательной блокировкой доступа в видеохостинг российскими властями.Это предположение имеет в данном случае единичные подтверждения. В случае использования точки доступа из прочей страны мира видеохостинг YouTube опять начинает функционировать в обычном режиме. Про большинство выявленных неполадок с этим YouTube сообщили пользователи персональных компьютеров.