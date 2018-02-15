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В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube

Пользователи популярного видеохостинга YouTube на территории Российской Федерации жалуются на неполадки, имеющиеся в функционировании сервиса, в случае использования ПК.

В РФ произошел масштабный сбой в работе YouTube

В данном случае юзеры не имеют возможности включить видеоролики. При этом вместо них возникает черный экран. Как стало известно, на ресурсе случился глобальный сбой. Юзеры из-за него лишились возможности включать видеоплеер во время просмотра роликов. Возникает только черный экран. Отсутствует даже рекламная вставка. Большинство пользователей из РФ напуганы, что это может являться окончательной блокировкой доступа в видеохостинг российскими властями.

Это предположение имеет в данном случае единичные подтверждения. В случае использования точки доступа из прочей страны мира видеохостинг YouTube опять начинает функционировать в обычном режиме. Про большинство выявленных неполадок с этим YouTube сообщили пользователи персональных компьютеров.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:00
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