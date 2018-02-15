Аглая Тарасова удивила откровенным фото

Тарасова в своём микроблоге Instagram обнародовала новую необычную публикацию, которой удивила своих многочисленных подписчиков. Аглая примеряла на себя необычную шляпку. На снимке актриса сидит на кабриолете красного цвета. Девушка одета в чёрный наряд с открытой спиной. Многие фолловеры увидели у артистки татуировки на ноге и боку.Сама Тарасова сказала, что во время данной съемки ощущала себя сексуальной Малефисентой, так как образ очень напоминал американскую актрису Анджелину Джоли из одноименной киноленты. Некоторые поклонники сравнили Аглаю Тарасову с исполнительницей песен Рианной. Фото за два дня собрало более 12 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 80 комментариев.