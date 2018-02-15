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Аглая Тарасова удивила откровенным фото

Аглая Тарасова, являющаяся известной актрисой, исполнившая свою роль в нашумевшей киноленте «Лёд», в рамках Instagram обнародовала откровенное фото. Фанаты удивлены откровенным образом, напомнивший им Анджелину Джоли из фильма «Малефисента».

Аглая Тарасова удивила откровенным фото

Тарасова в своём микроблоге Instagram обнародовала новую необычную публикацию, которой удивила своих многочисленных подписчиков. Аглая примеряла на себя необычную шляпку. На снимке актриса сидит на кабриолете красного цвета. Девушка одета в чёрный наряд с открытой спиной. Многие фолловеры увидели у артистки татуировки на ноге и боку.

Аглая Тарасова удивила откровенным фото

Сама Тарасова сказала, что во время данной съемки ощущала себя сексуальной Малефисентой, так как образ очень напоминал американскую актрису Анджелину Джоли из одноименной киноленты. Некоторые поклонники сравнили Аглаю Тарасову с исполнительницей песен Рианной. Фото за два дня собрало более 12 тысяч отметок «Мне нравится» и свыше 80 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:30
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