Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна

Надо сказать, что данный снимок сразу встал обсуждаем. Многочисленные подписчики всерьез подозревают, что девушка беременна.На фото Водонаева стоит у плиты, где печет блины для сынульки Богдана.Наряд Алены вызвал большие споры у поклонников девушки. Кто-то посчитал, что под такими просторными одеждами она прячет округлившийся живот.Необходимо напомнить, что прошлой осенью Водонаева официально расписалась с Алексеем Косинусом.