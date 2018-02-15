Фанаты уверены, что Алёна Водонаева беременна
На днях бывшая звезда скандального телепроекта "Дом-2", а ныне блогер Алена Водонаева у себя в Инстаграме выложила новую фотографию.
Надо сказать, что данный снимок сразу встал обсуждаем. Многочисленные подписчики всерьез подозревают, что девушка беременна.
На фото Водонаева стоит у плиты, где печет блины для сынульки Богдана.
Наряд Алены вызвал большие споры у поклонников девушки. Кто-то посчитал, что под такими просторными одеждами она прячет округлившийся живот.
Необходимо напомнить, что прошлой осенью Водонаева официально расписалась с Алексеем Косинусом.
Надо сказать, что данный снимок сразу встал обсуждаем. Многочисленные подписчики всерьез подозревают, что девушка беременна.
На фото Водонаева стоит у плиты, где печет блины для сынульки Богдана.
Наряд Алены вызвал большие споры у поклонников девушки. Кто-то посчитал, что под такими просторными одеждами она прячет округлившийся живот.
Необходимо напомнить, что прошлой осенью Водонаева официально расписалась с Алексеем Косинусом.