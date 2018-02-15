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Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и ушла в декретный отпуск

Муж одной из самых скандальных участниц «Дом-2» Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко объявил всем, что его супруга ушла в декретный отпуск.

Будущий отец рассказал об этом в своем микроблоге, назвав Ольгу «Женой» с большой буквы, и пообещал, что сам он будет появляться на Поляне.
Как стало известно, Рапунцель уже выбрала роддом и теперь готовится к появлению малыша на свет.

Скандалистка Ольга Рапунцель покинула «Дом-2» и ушла в декретный отпуск

Сама Ольга пообещала, что как только девочка родится, они вернутся на проект, и успокоила поклонников, чтобы они не расстраивались.

Но стоит напомнить, что многочисленные скандалы, лживые и слезливые сцены, которые любит устраивать Рапа, сделали ее нежеланной на телестройке как для зрителей, так и для других участников.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:58
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